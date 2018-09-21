Orta'da aşure etkinliği

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Orta Belediyesi ile Yaylakent Belediyesi tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, gazetecilere yaptığı açıklamada, hicri yılbaşı ile başlayan muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Muharrem ayında bereket, ihsan ve keremin çoğaldığına vurgu yapan Dede, "Huzurlu bir toplum halinde yaşayabilmenin, yüce dinimizin bize öğrettiği karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı kardeşliği, birlik ve beraberliği korumakla mümkün olacaktır. Bu aylarda mutluluğa, barışa, ahlak temizliğine, maddi ve manevi arınmaya önem verilmesi gerekiyor." dedi.