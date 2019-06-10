Orta'da 552 yıllık gelenek gerçekleştirildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 552 yıllık gelenek olan yağmur duası gerçekleştirildi.

Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde gerçekleştirilen yağmur duası sabah namazının ardından okunan hatim duasıyla başladı.

Köyde bulunan mezarların ziyaret edilmesinin ardından Sarıkaya mevkisinde topluca namaz kılındı, dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

İzmir'in Bayraklı İlçe Müftüsü Bilal Doğan, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de Kalfatlı olduğunu ve bu geleneğin 552 yıldır devam ettiğini söyledi.

Yağmur duasının Kırkpınar güreşleri kadar eski olduğunu anlatan Doğan, her yıl bu geleneği sürdürdüklerini dile getirdi.

Programa, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



