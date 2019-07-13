OPET’e Campaign Türkiye’den

İSTANBUL (AA) - OPET, Campaign Türkiye Agency & Brand of the Year Ödülleri’nde bir kez daha Yılın Markası oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektörünün müşteri memnuniyetinde önde gelen şirketlerinden OPET, Campaign Türkiye Agency & Brand of the Year Ödülleri’nde “Brand of the Year” (Yılın Markası) seçildi.
OPET 2018 yılında hayata geçirdiği başarılı çalışmalar ile “Otomotiv Ürünleri & Hizmetleri & Yan Sanayi” kategorisinin birincisi olarak ödüle layık görüldü. Yıl boyunca alınan ulusal ve uluslararası ödüllerin bağımsız bir denetim firması tarafından doğrulanması ile belirlenen marka ve ajanslara ödülleri, törenle takdim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, OPET olarak Türkiye genelindeki bin 600’ü aşkın istasyonda müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunduklarını bildirdi.
Hayatın her anında müşterilerinin yanında olma vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Ağca, şunları kaydetti:
- İki yıl üst üste “Yılın Markası”
OPET, geçen yıl da Campaign Türkiye Agency & Brand of the Year Ödülleri’nde “Brand Of The Year” ödülüne layık görülmüştü. Törende 2018 yılında iletişim, reklam, medya ve pazarlama iletişimi alanlarında büyük başarı sağlamış markalara ödül verildi.
Dünyanın en prestijli ödüllerinden Campaign Agency & Brand of the Year’da ajansların ve markaların 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası yarışmalarda aldığı tüm dereceler dikkate alınıyor.
Elde edilen tüm veriler, ajans ve markalar ile paylaşılarak, doğrulukları teyit edildikten sonra uluslararası denetim şirketi PWC Türkiye tarafından doğrulanıyor. Birinciler, son olarak Campaign Türkiye tarafından, tamamen objektif kriterlerde belirlenen "çarpanlar" ile kategoriler bazında belirleniyor.