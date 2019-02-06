"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Kaymakamlık önündeki uygulamaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Uygulama kapsamında yaya geçidinde sürücülerin yaya geçidi ve yayaları fark etmesi amacıyla öğrenciler, trafik polisi eşliğinde araçları durdurdu. Ayrıca sürücülere projenin önemini anlatan broşür dağıtıldı.

Kaymakam Bilgihan, vatandaşların uygulamaya hassasiyet göstermelerini isteyerek, şunları söyledi:

"Yaya öncelikli trafiğin amacı can kayıpların önlenmesi, trafiğin sağlıklı ve güvenli şekilde icra edilmesi. Hepimiz aynı zamanda yayayız ve sürücüyüz. Dolayısıyla bu bilinç ve farkındalıkla hareket etmemiz lazım. Yıl içerisinde bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Hayatların kurtarılması noktasında bu farkındalık çok önemli bunun dışında medeni bir toplum olarak yaşamamızın da ön şartı. Özellikle engelli vatandaşlarımıza çocuklarımıza ve hamile kadınlara bu öncelik verilmelidir."



