"Ömür boyu süren en ağrılı hastalık AS'nin tedavisi henüz yok"

- Medicana International Samsun Hastanesi Romatoloji Bölümü Uzman Doktoru Alperen Mengi: - "Ömür boyu süren en ağrılı hastalıklardan olan Ankilozan Spondilit'i tamamen tedavi edecek bir tedavi henüz bulunmamakta. AS hastaları düzenli egzersizler yaparak ve özellikle yüzerek yaşam kalitelerini artırabilirler" - "Dünyada görülme sıklığı genellikle binde 1'den düşüktür. Maalesef ülkemizdeki her bin kişiden 5'inde AS olduğu tahmin edilmekte" - "Hastalığın en önemli belirtisi inflamatuar karakterde bel ağrısıdır. Bu ağrının özellikleri, 40 yaştan önce başlaması, ön ağrıların 3 ay veya daha uzun sürmesi, dinlenmeyle, özellikle gecenin 2. yarısında veya sabaha karşı ortaya çıkması şeklindedir"