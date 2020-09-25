Ölümlü Dünya Filmi 25 Eylül Cuma Saat 00:20 de ATV'de

Özet & Detaylar

Ünlü oyuncu Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği Ölümlü Dünya, nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda bir lokanta işleten Mermer Ailesi bireylerinin hikâyelerini anlatıyor.

Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi, sekiz kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.

Filmin Türü: Komedi

Yönetmen: Ali Atay

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Aydın Doğu Demirkol