Olukman köyünde yıl sonu sergisi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü iş birliğiyle Olukman köyünde yıl sonu sergisi açtı.
Yakupoğlan, Olukman ve Ovacık köylerinde açılan sergide halı, kilim, tülüce dokuma atölyelerinde kursiyerler tarafından üretilen ürünler sergilendi.
Serginin açılışına Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rukiye Toy, Sivas İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat katıldı.
Serginin açılışından sonra kurslara katılanlara sertifikalar verildi.