Okulu soyan hırsızlar yakalandı

KONYA (AA) - Akşehir ilçesine bağlı Engili Mahallesi'ndeki Engili Hasan Doğan Ortaokulu'nu soyan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Engili Mahallesi'nde bulunan Engili Hasan Doğan Ortaokuluna gece geç saatlerde, okulun kapı camlarını kırarak giren hırsızlar, okula ait dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı, bilgisayar sarf malzemeleri ile muhtelif malzemeleri çaldı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları araştırmalar sonucunda, K.K, Ş.S, M.Ç ve İ.A isimli zanlıları gözaltına aldı.



Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

