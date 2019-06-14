Okullarda karne heyecanı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 4 bin 719 öğrenci, karnelerini alarak 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamladı.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çavdar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, Fatih İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini verdi.

Törende konuşan Kaymakam Şahin, çocuklara ve eğitim camiasına güzel bir tatil geçirmeleri dileğinde bulundu.

Belediye Başkan Vekili Çavdar ise anne ve babaların, her bir çocuğun karnedeki başarısını en iyi ve en olumlu şekilde değerlendirmesinin çocukların moral ve motivasyonu açısından son derece önemli oluğunu belirtti.

Tüm öğretmen ve öğrencileri, eğitim ve öğretim anlamında gösterdikleri gayret ve emek dolayısıyla tebrik eden Çavdar, sevdikleriyle sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili geçirmelerini diledi.

