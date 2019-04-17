Okullarda ilk yardım ve afet bilinci eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince ilk ve orta okullara, temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında Kırşehir'deki 24 Aralık Atatürk İlk ve Ortaokulları ile Muharrem Sayan İlkokulu öğrencilerine yönelik temel afet bilinci eğitimi düzenlendi.

Temel afet bilinci eğitiminde öğrencilere, "Yaşanılan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yaşam çevremizdeki riskler, afet bilinci kültürü, yaşamsal risklerin azaltılması, yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, afetler sırasında doğru davranış şekilleri" konularında bilgiler verildi.

Eğitmenler, afet sırasında yapılması gerekenleri, doğru davranış şekillerini de anlatan uzman ekipler, öğrencilere fotoğraflar ve vücut hareketleriyle deprem sırasında yapmaları gerekenleri anlattı.

Deprem anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak görme imkanı bulan öğrencilere, arama kurtarma, afet ve deprem de kullanılan araçlar hakkında da sunum yapıldı.