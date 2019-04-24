"Okul yöneticiliği" sınavı soru kitapçığı yayımlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" (2019-MEB-EKYS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da yapılan 2019-MEB-EKYS'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, 10 süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına erişebilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

