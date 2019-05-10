Okul idarecileri iftarda araya geldi

SİVAS (AA) - Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idarecilerine öğretmen evinde iftar verdi.
Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği iftara Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Kaymakam Adayı Yakup Papaker, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan ve okul idarecileri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, eğitim ailesinin yöneticileri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.