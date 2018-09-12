Okul güvenliği ve bağımlılık toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Yeni Eğitim yılı öncesi okul güvenliği, bağımlılıkla mücadele ve değerlendirme toplantısı Vali Davut Gül başkanlığında yapıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Gül, "Sizlerle beraber her geçen gün daha çok çalışacağız. Sivas fiziki anlamda eğitim yatırımlarının en yüksek olduğu illerden bir tanesi. Devam eden eğitim yatırımlarımızın toplam miktarı 555 milyon lira. Önceki dönem Milli Eğitim Bakanımızın Sivaslı olması, Sivas'ın eğitim yatırımlarında eksiklerin giderilmesinde bize bir şans verdi. Bundan sonraki aşamada o binaların içini bilimle ve ilimle dolduracağız. Daha çok gayret edeceğiz. Bunu sizlerle beraber yapacağız." dedi.

Okulların dış güvenliği anlamında Sivas'ın Türkiye'de en iyi illerden biri olduğunu kaydeden Vali Gül, "16 ilçemizin tamamında okullarımız Kent Güvenlik Sistemi'ne (KGS) entegre edildi. Amacımız, bize emanet edilen çocuklarımızın, okula sapa sağlam geldiği gibi evine de sapa sağlam gelip gitmesi. Okulların bahçesinde ilgisiz hiç kimsenin bulunmamasını sağlamalıyız. Sivas'ta 40 okula Milli Eğitim Bakanlığı bütçesiyle, 30 tanesine de İl Özel İdaresi bütçesiyle kamera sistemi kurduk. Şu an itibariyle yüzdelik anlamda Türkiye'nin 1 numaralı okulların dış güvenliğini sağlayan il Sivas'tır." diye konuştu.

- Bağımlılıkla mücadelede aileler önemli

Gül, bağımlılıkla mücadelede en büyük görevin ailelere düştüğünü aktararak, "Aile çocuğuna sahip çıkmazsa, çocuğun başına bin tane polis, öğretmen, okul müdürü koysanız bununla baş edemezsiniz. Sivas, güvenli bir şehir ve güvenli bir şehir olmaya da devam edecek ama herkes kendi çocuğuna sahip çıkacak. Güvenlik anlamında da her şey yapıldı, yapılmaya da devam edilecek. El ele verip olabildiğince çocuklarımıza sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl okulların büyük bir çoğunluğuna güvenlik görevlisi verildiğini hatırlatan Gül şunları kaydetti:

"Bu yılda güvenlik görevlisi verilmeye devam edilecek. Geçtiğimiz yıl ki temizlik görevlisinden daha fazlasını istihdam edeceğiz. Dolayısı ile hiçbir mazeretimiz yok. Okullar temiz olacak, okullarda hijyen olacak. Temizlik personelimiz geçen seneye göre fazla. Güvenlik sertifikası olanlar eğer temizlik kurasında çıkarlarsa güvenlikçi olarak istihdam edeceğiz. Okullarda güvenlik kayıtlarımız olacak ve çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alacak. Okul çevresindeki seyyar satıcılara müsaade etmeyeceğiz.

- Kantinler denetlenecek

Okullarda kantinlerin bulunduğunu ve öğrencilerin buradan alışveriş yapması gerektiğini ifade ederek ayrıca kantinlerinde denetimini sağlayacağız. Çocuklarımızın spor yapacağı alanlar eskisinden çok çok fazla. Cumhuriyet tarihi boyunca bütün Sivas’a yapılan spor salonlarının sayısı 33, son iki yılda yapılanların sayısı da 33, dolayısıyla son iki yılda yapılanlar Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan spor salonlarının sayısı kadar. Bunu en güzel şekilde kullanmak lazım."

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, kaymakamlar, il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, servis işletmecileri ile diğer ilgililer katıldı.