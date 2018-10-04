Okul bahçeleri kitaplarla şenleniyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü, kenteki bir okulun bahçesinde hayata geçirdiği Okuma Bahçesi Projesi'ni yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Eylül'de Kırıkkale Bir Başka Olacak" sloganıyla Kırıkkale'deki okulların bahçelerini şenlendirmek ve öğrencilere keyifle kitap okuyabilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla Okuma Bahçesi Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında ilk olarak Atatürk Ortaokulu'nun bahçesinde oluşturulan alanda, öğrenciler kitap okumanın keyfini çıkarıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk önce "Eğitimde Yeni Vizyon Kırıkkale Projesi"ni hazırladıklarını ve projenin 22 ayağının olduğunu söyledi.

Eğitimin her alanında yeni bir vizyon ve bakış açısıyla atılım yapmak istediklerini dile getiren Tüfekçi, şunları kaydetti:

"Bunların ilki çalıştaydı. Eğitim çalıştayını gerçekleştirdik. Kırıkkale'nin eğitimini masaya yatırdık. Bu 22 ayaktan birisi de Okuma Bahçesiydi. Şartları ve mekanları uygun olan bütün okullara okuma bahçesini oluşturacağız. İlk olarak şartları ve mekanı uygun olduğu için Atatürk Ortaokulu'nda oluşturduk. Eğitimde okumak ve yazmak olmazsa olmaz. Bizim buradaki amacımız, çocuklar okurken zevk alarak okusun, okumaya bir anlam katsın istiyoruz. Burası bir zorunluluk değil. Kitap boş zamanı değerlendirmek için değildir. Aslında kitap dolu zamanın en özel halidir. Dolayısıyla çocuk okurken zevk alsın, eğlensin. Çocuklar belki evinde bulamadığı rahatlığı burada bulacak ve oturacak kitap okuyacak."

- "Artık klasik eğitimin dışına çıkmak istiyoruz"

Tüfekçi, geçen hafta yoldan geçen bir vatandaşın da okuma bahçesine gelerek kitabını okuduğunu ve bunun çok güzel bir şey olduğunu belirtti.

Kitap okumayı topluma yaymak istediklerini vurgulayan Tüfekçi, "Öğrencilerimiz de buradan çok memnunlar. Artık klasik eğitimin dışına çıkmak istiyoruz. Dört duvarın içerisine girip, herkesin ensesini gördüğü sıralardan ziyade böyle farklı ortamlarda ve mekanlarda okusunlar, kitaplarla hayatlarına bir anlam katsınlar istiyoruz." diye konuştu.

Tüfekçi, okuma bahçesindeki kitapları müdürlük, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle temin ettiklerini aktararak, öğrencilerin Türkçe, edebiyat ya da etkinlik derslerini okul müdürlüğünün planlaması çerçevesinde sınıf sınıf burada işleyebileceklerini dile getirdi.

Bunun yanında öğrencilerin teneffüste, boş derslerde de bir öğretmenin eşliğinde gelerek burada kitaplarını okuyabileceklerini anlatan Tüfekçi, "Burada doğal ortamda öğrenciler kitap okuyor. Kış aylarında belki okuma bahçeleri özelliğini kaybedecek ama bunu kapalı mekanlarda da yapacağız. Yağmur yağdığında ya da soğuk havalarda mekanı içeri taşıyacağız, buna uygun formatta yaptık." ifadelerini kullandı.

Okulun 8. sınıf öğrencisi Büşra Nur Akalın da "Okulumuza okuma bahçesi açıldığı için çok mutluyum. Çünkü biz 8. sınıfız ve önümüzde büyük bir sınav var. Hızlı düşünmemiz ve zamanı iyi ayarlamamız lazım. Bunu da kitap okuyarak başarabiliriz. Kuş cıvıltılarıyla ve doğanın içerisinde huzurla kitap okuyarak zaman geçiriyoruz." dedi.