Öğretmenin vasiyeti yerine getirildi

KONYA (AA) - Endüstri Teknik Meslek Lisesinde sıhhi tesisat öğretmeni olarak görev yapan ve kanser nedeniyle yaşamını yitiren 31 yaşındaki Saliha Kalkan, vasiyeti doğrultusunda okulunda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ölümünden önce "Beni okulumun önünden uğurlayın" diyerek vasiyet eden 31 yaşındaki Saliha Kalkan'ın vasiyeti yerine getirilerek okul bahçesinde tören düzenlendi.

Programa Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, Emniyet Müdürü Necdet Ercan ölen öğretmenin yakınları, çalışma arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

Saliha Kalkan'ın cenazesi, Halkapınar ilçesi İvriz Mahallesi İvriz Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ereğli Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Hüseyin Altınalana (41) da düzenlenen törenle Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.