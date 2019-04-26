Öğretmen ve velilerden kan bağışı

YOZGAT (AA) - Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğretmenleri, çalışanlar ve öğrenci velileri Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Korkmazyürek, okul olarak 3 yıldır Kızılay'a kan bağışında bulunduklarını ve bunu geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Kan bağışı kampanyasına öğretmen ve okul personeli ile velilerin yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Korkmazyürek, "Kan bağışı etkinliğimizi genellikle veli toplantımıza denk getirerek onların da kampanyaya katkılarını sağlıyoruz. Ramazanda kan bağışının azalacağını da hesaba kattığımızda son derece hayırlı ve yararlı bir İş yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

Kormazyürek, kan bağışı etkinliği kapsamında kadın velilere ve öğretmenlere meme kanseri farkındalığı oluşturmak amacıyla bilgi verildiğini ifade ederek, "Kampanyamıza katılan tüm yönetici ve öğretmenlerimize, personelimize, velilerimize ve Tük Kızılayı personeline çok teşekkür ediyorum." dedi.