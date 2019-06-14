Öğrencilerin karne heyecanı

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Bursa'da bin 652 okulda 577 bin 545 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Mustafa Dörtçelik İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Yakup Canbolat, Bursa'nın eğitimde oldukça başarılı ve huzurlu bir dönem geçirdiğini söyledi.

Öğrencilere ve velilerine tavsiyelerde bulunan Canbolat, şunları kaydetti:

"Velilerimizin, karnelerinde düşük notu olan öğrencilerimizi eksik kaldıkları noktalarda desteklemelerini ve bu yönde çocuklarımıza katkı sunmalarını bekliyoruz. Tatil döneminde velilerimizin çocuklarla daha fazla zaman geçirmelerini, çocuklarıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha çok katılmalarını arzu ediyoruz. Tatil döneminde ailelerimizden çocuklarını bol bol kitap okumak, tarihi, kültürel ve turistik geziler yapmak, sinema ve tiyatroya gitmek gibi kültürlerinin ve kişiliklerinin gelişmesine katkı sunacak değişik etkinlikler yapmaya teşvik etmelerini arzu ediyoruz. Yine çocuklarımızın ailelerine, eş ve dostlarına ziyaretlerde bulunmalarını tavsiye ediyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de karnelerin sonuç değil bir tespit olduğunu vurguladı.

Dülger, karnelerin sadece bir başarı veya başarısızlık göstergesi olmadığını, çocukların eksik kaldığı yönlerini tamamlayabilmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törende öğrencilerden bazıları, karnelerini Vali Canbolat'tan aldı.

- Eskişehir

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 137 bin 807 öğrencinin yaz tatiline girdiği Eskişehir'de, TEİ Alparslan İlkokulu'nda karne dağıtım töreni yapıldı.

Vali Özdemir Çakacak, törende yaptığı konuşmada, kalkınmanın temelini eğitimin oluşturduğunu anlattı.

Eğitim ve öğretimin en önemli görevler arasında yer aldığına işaret eden Çakacak, "Eğitimde iyi olan ülkelerin her alanda iyi olduğunu görüyoruz. Onun için devletimizin, milletimizin birinci önceliği eğitimdir. Eğitim olmadan hiçbir kalkınma olmaz. Ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmanın temeli eğitimdir." dedi.

Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile diğer ilgililer katıldı.

- Balıkesir

Balıkesir'de bin 108 okulda 187 bin 843 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Edip Gürcün İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Vekili Şükrü Kara, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine karnelerini vererek oyuncak ve kitap hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız, törende yaptığı açıklamada, öğrencilerden yaz tatilinde kitap okumaya devam etmelerini istedi.

Yıldız, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılına çok daha başarılı bir şekilde başlayacaklarına gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Çanakkale

Çanakkale'de, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Gazi Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Program, Vali Tavlı ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.



İl merkezinde 28 bin 114, ilçelerden Ayvacık'ta 3 bin 965, Bayramiç'te 3 bin 678, Biga'da 14 bin 324, Bozcaada'da 164, Çan'da 7 bin 530, Eceabat'ta 839, Ezine'de 3 bin 582, Gelibolu'da 5 bin 992, Gökçeada'da bin 268, Lapseki'de 3 bin 344 ve Yenice'de 3 bin 669 olmak üzere 76 bin 469 öğrenci karnelerini aldı.

- Kütahya

Kütahya'da, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 102 bin 345 öğrenci, karne alarak yaz tatiline başladı.

Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler, karnelerini protokol üyelerinden aldı.

Vali Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin karne heyecanlarını paylaştıklarını belirtti.

Bu yıl ilk kez sosyal etkinlik karnelerinin de verildiğini hatırlatan Toraman, "Bu karnemizde öğrencilerimizin yıl içinde katıldıkları sosyal etkinlikleri değerlendirildi. Velilerimize çağrımız şu; akademik başarıyı gösteren karne kadar bu karne de önemli. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri için bu tür sosyal etkinlikler önemli bir fırsat. Onların yeteneklerini tespit ederek bir yol haritası çizmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Bilecik

Bilecik'te 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda 36 bin 155 öğrenci karne mutluluğu yaşadı.

Atatürk İlkokulu'nda Vali Bilal Şentürk'ün de katıldığı törende öğrenciler karnelerini aldı.

Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik'in küçük bir il olduğunu hatırlattı.

Nüfus az olduğu için eğitim ve öğretimde çok iyi noktalara gelmeleri gerektiğini söyleyen Şentürk, "Bunun yolu da çocuğu okula hapsetmemekten geçiyor. Bu konuda değişik programlar uyguluyoruz ve uygulayacağız. Yaz döneminde velilerimize bir görev verdik. Ne yapıyorlarsa yapsınlar çocuklarıyla birlikte yapsınlar istiyoruz. Yanınıza çırak olarak alın, hayatı tanısınlar, erken yaşta buna hazırlansınlar." diye konuştu.