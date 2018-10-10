Öğrencilere İstiklal Yolu Parkı'nda eğitim

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da öğrenciler, Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Yolu'nun önemini daha iyi anlayabilmek için "İstiklal Yolu Parkı"nda ders işledi.

9. İstiklal Yolu Etkinlikleri kapsamında İsmet İnönü Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, öğretmenleri tarafından İstasyon Kavşağı'nda bulunan İstiklal Yolu Parkı'na getirildi.

Burada ders işleyen öğrencilere Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Yolu anlatıldı.

Beden eğitimi öğretmeni Abdullah Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Gerekli izinleri aldıktan sonra parkta ders işlediklerini anlatan Aslan, "İstiklal Yolu hakkında kapsamlı bilgi vermek için, parkı, anıtları tanıtmak için dersi burada yaptık. Parkın hangi amaçla düzenlendiğini, parkta bulunan bayrakların, eserlerin ne anlama geldiğini ve Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptığını, Kurtuluş Savaşı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ecdadımızı İstiklal Yolu isminin yanında anmak için burada olduk." dedi.

Parkta işlenen dersin öğrencilerin aklında daha iyi kalacağını ifade eden Aslan, "Gelecek yıllarda bu bilgilerinin üzerine bilgiler katarak Kurtuluş Savaşı, İstiklal Yolu'nun kavramını daha da iyi pekiştirmiş olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Berkin Alşan da parkta işlenen dersin kendileri için faydalı olduğunu, bu sayede tarih bilinçlerinin de arttığını kaydetti.

8. sınıf öğrencilerinden Ayşe Dilara Kuru ise derslerde işledikleri konuları, görsellerini görerek daha iyi öğrendiklerini dile getirdi.