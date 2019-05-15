Öğrencilere EGO otobüsünde uygulamalı eğitim verildi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, çocuklara, toplu taşıma araçlarında büyüklerine karşı davranışlarına ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, Sincan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu ile ortak proje geliştirdi. Genç nesillerin, toplu taşıma araçlarında davranış biçimlerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitime öğrenciler, uygulamalı olarak katıldı.

Toplumda genel bir hassasiyet oluşturmak, kaybolmaya yüz tutan değerleri yaşatmak için başlatılan ortak eğitim projesi kapsamında, 6 ve 7 yaşındaki 30 öğrenci, 523 numaralı Etimesgut-İstanbul Yolu Hattı'nda sefer yapan EGO otobüsünde seyahat etti.

Yolculuk sırasında yaşlı, engelli ya da hamile yolculara karşı toplu taşıma kuralları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, otobüse binen büyüklerine yer vererek takdir topladı.

EGO yetkilileri ve çocukların öğretmenleri, "otobüse nasıl binilir, nasıl oturulur, nasıl konuşulur ve otobüsten nasıl inilir?" gibi birçok davranış biçimini öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi.



- Örnek projelere devam edilecek

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürü Murat Aksoy, bazı gençlerin toplu taşıma araçlarında oturma önceliği bulunan yaşlı, engelli ve hamilelere yer vermediğini gözlemlediklerini belirterek, bu tür projeleri yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.