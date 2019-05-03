Öğrencilerden yer altı şehrinde kitap okuma etkinliği

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde, ilkokul öğrencileri, ilçedeki yer altı şehrinin önemini anlatan kitabı yer altı şehrinde okuyarak ilginç bir etkinliğe imza attı.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlik, Derinkuyu Yer Altı Şehrinde gerçekleştirildi. Yazar Osman Aytekin'in kaleme aldığı, "Yeraltında bir şehir" adlı hikaye kitabını öğrencilere hediye etmesinin ardından, okul idarecileri yerinde gözlem amacıyla program düzenledi.

Her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği yer altı şehrini ziyaret eden çocuklar, yüzeyin yaklaşık 80 metre altına inerek önce hikaye kitabını okudu ardından ise görevlilerden alanla ilgili bilgi aldı.

Okul müdürü Erdal Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilçelerindeki turistik bir alanla ilgili bilgilenmelerini sağlarken, yerinde gözlem yapmalarına imkan vermek için etkinliğin gerçekleştirildiğini belirtti.

Şahin, "İlçemizdeki yer altı şehrini iyi anlamak, önemini kavramak amacıyla, bu alanı anlatan kitabı öğrencilerimizin söz konusu alanda okumalarını sağladık. Ayrıca, okudukları kitapla ilgili sorulara doğru cevap verenlere çeşitli hediyeler takdim edildi." dedi.

