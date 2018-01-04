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Öğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva

- Çankırı'da Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesi bir grup üniversite öğrencisi, yaptıkları barınakları şehrin farklı noktalarına yerleştirdi

04 Ocak 2018 Perşembe 18:13
Öğrencilerden sokak hayvanlarına sıcak yuva
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesi bir grup üniversite öğrencisi, sokak hayvanları için yaptıkları barınakları şehrin farklı noktalarına koydu.

Karatekin Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, hayırsever vatandaşların desteğiyle topladıkları malzemelerle sokak hayvanları için barınak yaptı.

Barınakları şehrin belirli noktalarına yerleştiren öğrenciler, sokak hayvanları için mama da bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Irmak Aydınlı, yapılan barınak ve mama kapları sayesinde sokak hayvanlarının kışı rahat geçirmelerini ümit ettiklerini söyledi.

Aydınlı, "Soğuk havalar geldi. Sokak hayvanlarının kedi evleri, köpek evleri olması gerekiyor. Biz de belediye veterinerinden yardım istedik, sağ olsun teklifimizi geri çevirmediler. Mama verdiler. Straforlardan karton kutuya bant ve silikon yardımıyla yuvalar yaptık." dedi.

Yuvaları ve temin ettikleri mamaları hayvanların kolay ulaşabileceği ve sakin yerlere koyduklarını anlatan Aydınlı, şöyle devam etti:

"Yuvaları ve mamaları belediyenin su kaplarının olduğu yerlerin yakınlarına yerleştirdik ki belediye mama koyduğu zaman bizim yiyecek kutularımıza da mama koysun. Şu anda 10 tane yuva yaptık ve şehrin farklı yerlerine koyduk. Yaptığımız yuvalarda olumsuz bir durum olursa ya yuva satın alacağız ya da suntalardan yapacağız ama eğer bir sorun olmazsa bunlardan yapmaya devam edeceğiz."

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