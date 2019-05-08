Öğrencilerden

YOZGAT (AA) - Sorgun Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri tarafından dar gelirli aileler için "Ramazan Kolisi Projesi" başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekici, Ramazan'ın 11 ayın sultanı olduğunu, bu ayda yapılacak yardımlaşma ve dayanışmanın insanları birbirine yaklaştıran davranışların en önemlilerinden olduğunu belirtti.

Toplum halinde yaşayan insanların mutlaka birbirlerine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı bir aydır. Ramazanda insanlar yoksullara daha çok yardım yapmayı arzular. Küçücük yaşlarında bu duyguları hisseden Yeşilyurt İlkokulu Kızılay Kulübü öğrencilerimiz bu bağlamda 'Ramazan Kolisi Hazırlıyorum' projesi başlattı. Proje kapsamında, öğrencilerimiz evlerinden getirdiği gıda malzemeleri ile oluşturdukları ramazan kolileri ihtiyaç sahibi arkadaşlarına dağıtıp, onları sevindirmenin mutluluğunu yaşayacaklar. Tüm öğrenci velilerimizin, 9 Mayıs'a kadar sürecek olan 'Ramazan Kolisi Hazırlıyorum Projesi’ne desteklerini bekliyoruz."

