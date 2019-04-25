Öğrencilerden

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri "Çevre Dostu Ol Projesi" kapsamında çevre temizlik çalışması yaptı.

İngilizce öğretmeni Hacer Pınarbaşı önderliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan projesi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesinde temizlik etkinliği düzenledi.

Öğretmen Pınarbaşı, İngilizce dersi ünite etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen projesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve bu kapsamda temizlik çalışmasının devam edeceğini söyledi.

Pınarbaşı, "Çevremizi korumak ve gelecek nesillerimize sağlıklı, yaşanabilir bir ortam bırakmak projemizin amacıdır. Çevremizi kirletmeden faaliyetlerimizi yürütürsek evsel ve sanayi atıklarının çevreye zarar vermeden imhasını sağlayabilirsek bu proje amacına ulaşacaktır. Öğrencilerimize ve öğretmenimize duyarlılıklarından ve katılımından dolayı teşekkür ederiz." dedi.