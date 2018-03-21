Öğrenciler ve şehit aileleri Eskişehir gezisinde buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM), Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ve ESOGÜ Tarih ve Gençlik Kulübü (TAGEK) işbirliğiyle çevre gezisi düzenledi.

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'nden 37 şehit ailesinin katıldığı gezide, Eskişehir'in ilçelerindeki önemli tarihi alanlar ziyaret edildi.

ESOGÜ Atam Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cezmi Karasu rehberliğinde ve ESOGÜ Tarih ve Gençlik Kulübü üyesi gençlerin katılımıyla ESOGÜ’den yola çıkan şehit ailelerinin ilk durağı Seyid Battal Gazi Türbesi oldu.

Şehit aileleri ve ESOGÜ gençleri tarafından günün anlam ve önemine binaen Seyid Battal Gazi Türbesi'nde 54 metrekare Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Ardından Sivrihisar Ulu Camii, Yunus Emre Türbesi, Hasan Baba ve Gelini Türbesi ziyaret edildi. ESOGÜ ATAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Cezmi Karasu, gezi güzergahındaki tarihi alanlarla ilgili şehit ailelerine bilgiler verdi.