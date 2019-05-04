Öğrenciler tarihi camide ramazan temizliği yaptı

KONYA (AA) - Beyşehir’de ortaokul öğrencileri yürütülen bir proje kapsamında, tarihi Eşrefoğlu Camisi’ni ve yakın çevresini ramazan ayı öncesi tertemiz hale getirebilmek için seferber oldu.

Beyşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında tarihi Eşrefoğlu Camisi önüne gelen Süheyla Doğu ve Özel Genç Kampüs Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, tarihi ibadethanenin iç mekanı ile çevresinde temizlik yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk’un da eşlik ettiği cami önüne gelen öğrencilerle buluşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı konuşmada, temiz bir çevrenin önemine dikkat çekti.

Başkan Bayındır, "Yollara çöp, naylon poşet ve izmarit atanları, çevreyi korumayanları sizlerin o güzel yüzünüz mahcup etsin. En başta Milli Eğitim Müdürüme, öğretmenlerime ve eğitim teşkilatımızın bu konudaki duyarlılığına ve sizlerin bu güzel davranışınıza Beyşehir halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum.İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere çalışma öncesinde Belediye görevlileri tarafından eldiven, kova ve temizlik bezleri dağıtıldı. Beyşehir Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, öğrenciler tarafından toplanacak çöp ve atıkları çöp toplama merkezine nakletmek için alandaki yerini aldı.

Bir grup öğrenci öğretmenleri nezaretinde caminin çevresinde yerlere gelişigüzel atılan çevre kirliliği oluşturan çöp, izmarit, naylon poşet ve atıkları toplarken, diğer grup da ibadethanenin iç mekanında cami görevlilerinin eşliğinde elektrikli süpürgelerle camideki halıları süpürdü, el bezleriyle ibadethanenin ahşap ve diğer müştemilatını ramazan ayına daha temiz bir hale getirebilmek için mesai yaptı.