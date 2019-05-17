Öğrenciler şiirin büyülü dünyasına adım attı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de Bahariye Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olan ve yayımlanmış 3 şiir kitabı bulunan Filiz Çelik Doğru'nun Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına yürüttüğü proje kapsamında, 7. sınıfta okuyan 22 öğrenci 22 şairle buluştu.

Öğretmen Filiz Çelik Doğru, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına bir etkinlik düzenlemek için 7/B sınıfı öğrencileriyle harekete geçti.

Şiire olan sevdasından yola çıkan Doğru, öğrencilerini yaşayan şairlerle buluşturmaya karar verdi. Doğru, öğrencilerinden her birinin bir şairle buluşmasına katkı sağladı. Şairlerle bir araya gelen çocuklar, onlarla fotoğraflı ve görüntülü röportajlar yaptı.

Bu kapsamda Salih Bolat, Arife Kalender, Çiğdem Sezer, Ataol Behramoğlu, Hakan Güzeldere, Yaprak Öz, Betül Dünder, Gonca Özmen, Nur Saka, Şeref Bilsel, Baki Ayhan, Oya Uysal, Nilay Özer, Metin Fındıkçı, Dilruba Nuray Erenler, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Lale Müldür, Kadir Aydemir, Ömer Erdem, Barış Erdoğan ile görüşüldü.

Böylece hem şairi hem de şiirlerini tanıma fırsatı bulan çocuklar, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bahariye Ortaokulu Şairlerle Buluşuyor" dinletisinde, aileleri ve arkadaşlarına şiir okudu. Öğrencilerden biri de şiir kitapları bulunan öğretmeni Doğru'nun bir şiirini okudu.

Çocukların yaptığı röportajlar da bir dergi halinde yayımlanacak.

3 aşamalı proje

Öğretmen Filiz Çelik Doğru, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, "Bahariye Ortaokulu Şairlerle Buluşuyor" projesinde 22 öğrencisinin yer aldığını belirtti.

Bu projenin, tek bir proje olarak adlandırılsa da aslında kendi içinde üç ayrı projenin birleşmesinden oluştuğunu anlatan Doğru, şunları kaydetti:

"Birinci proje, öğrencilerimin şiirlerini okudukları şairlerle iletişime geçmesi, şairleriyle tanışıp onlarla röportaj yapması, şiire dair merak ettikleri tüm soruları, şairlerine sormaları.

İkinci proje, şiir dinletisine hazırlanmak. Her öğrencime bir şiir paylaştırılması, öğrencilerimin şiirleri ezberlemeleri, vurgu ve tonlamaya çalışarak doğru ve anlamlı bir okuma gerçekleştirebilmeleri. Teatral bir ortamda şiirlerini okumaları.

Üçüncü proje, öğrencilerimin gerçekleştirdikleri söyleşileri yazıya aktararak tüm bu yazıların derlenmesi, birleştirilmesi ve güzel bir edebiyat dergisi çıkarılması."

"Cep telefonlarından uzak kaldılar"

Eğitimin yaşayarak gerçekleşen bir süreç olduğunu vurgulayan Doğru, "Projenin en önemi amacı budur. Onlara bir süreç yaşatmayı amaçladım." dedi.

Öğrencilerinin önemli bir kişiyle iletişim kurma, kurabilme becerilerini geliştirmeyi, planlama yaptırmayı, randevu almayı, zamanında görüşmede bulunmayı, karşılıklı iletişime geçerek dertlerini aktarmalarını, bunlara cevaplar almalarını sağlamaya çalıştığını aktaran Doğru, amaçlarını şöyle anlattı:

"Tüm bunlar aracılığıyla öz güvenlerini geliştirerek özerk bir birey olduklarını hissettirmek. Ekip çalışmasının önemini kavratmak, bir ekibin uyumlu çalışmasıyla ortaya çıkacak başarının hazzını yaşatmak. Tüm bu süreçlerde Türkçemizin inceliklerini, zenginliğini göstermek; şiir sanatının büyülü dünyasıyla öğrencilerimi tanıştırmak.

Öğrencilerimizin okumadığını söylüyoruz. 'Oku!' diyerek bunu başaramadığımızı Türkçe öğretmeni olarak iyi biliyorum. Böylesi etkinliklerin sonuç vereceğinden kuşku duymuyorum. Bu öğrencilerin içinden şiire yatkın olanları şiire bulaştırmanın, sanata bulaştırmanın başkaca bir yolu olduğunu sanmıyorum.

Tüm bu süreçlerde öğrencilerimin cep telefonundan hiçbir uyarım olmadan uzak kaldıklarını gözlediğimi ayrıca belirtmek isterim."

"Öğrencilerim, keyifle öğrendikleri bir süreç yaşadı"

Filiz Çelik Doğru, röportajların kayıtlardan yazıya aktarılması sürecinin tam bir "Türkçe dil ve anlatım" çalışması süreci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerim konuşmaları yazı diline aktarırken dilimizi doğru ve etkili kullanmayı tüm aşamalarıyla yaşadı. Ortalama dört bin sözcükten oluşan söyleşileri video kayıtlarından çözümleyerek yazıya aktarma çalışması, mevcut müfredatta asla gerçekleştiremeyeceğim bir süreçtir. Neleri amaçladıklarını iyi, layıkıyla, güzel, üstün, çelişkisiz bir dille ortaya koydular. Kalıcı bir eser ortaya koymanın heyecanını yaşadılar. Kendi eserlerini bu yaşta elleriyle tutabilecekleri somut bir deneyim yaşadılar. Aslında bu yapılan, Amerika'yı yeniden keşfetmek değildir, dünyanın en başarılı eğitim sistemi olarak gösterilen Finlandiya eğitim sisteminde, eğitim sürecinin önemli bir bölümünün sınıf dışında, hayatın içinde gerçekleştirildiği biliniyor. Bu nedenle öğrencilerim, çok zevk aldıkları, keyifle öğrendikleri bir süreç yaşadılar."