Öğrenciler, sıfır atık projeleriyle yarışacak

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında bakanlık olarak bir yarışma başlattıklarını belirterek, "Bu yarışmamıza 100 bin kişi, 100 bin eserle başvurdu. Ankara Ticaret Odamızda Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde gerçekleştireceğimiz törenle yarışmamızın birincilerini belirleyeceğiz." dedi.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi uygulama okulu Sancak Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerin daha yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı nesiller için yaptığı çalışmaları, etkinlik ve projeleri inceleyen Kurum, okul yönetiminden projelere ilişkin bilgi aldı.

Öğrenciler tarafından yapılan çevreci projelerin kendisi için kıymetli olduğunu ifade eden Kurum, atıkların geri dönüşümünden elde edilen malzemelerin gelirlerinin, düzenlenecek kermeslerle ihtiyaç sahibi çocuklara aktarılabileceğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi'nin ülkeye değer katacağını vurgulayan Kurum, "Bu proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 19 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Geri dönüşümden elde ettiğimiz ürünlerin oranı 2000'li yıllarda yüzde 1 iken şu an yüzde 13’e çıkardık. İnşallah 2023 yılındaki hedefimiz bu oranı yüzde 30 seviyelerine çıkarmak. 2030 yılına geldiğimizde de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 46 seviyesine çıkarmak istiyoruz. 2023 yılında, bu proje kapsamında inşallah tüm Türkiye’de 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız ve yıllık 20 milyar lira da tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "2023'te bütün şehirlerde ikili toplama sistemine geçeceğiz"

Bakanlık olarak geri dönüşüm ve tasarım yarışması başlattıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu yarışmamıza 100 bin kişi, 100 bin eserle başvurdu. Ankara Ticaret Odamızda Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde gerçekleştireceğimiz törenle, yarışmamızın birincilerini belirleyeceğiz. Bu geri dönüşüm ve tasarım yarışmasında tüm Türkiye’deki eserleri değerlendireceğiz. Ayrıca yeni bir yönetmelik de çıkarıyoruz. Yönetmelikle birlikte 2023 yılına geldiğimizde bütün şehirlerimizde, ilçelerimizde ikili toplama sistemine geçeceğiz. Bu yönetmelik kapsamında çöplerimizi kaynağında ayrıştıracağız. İnanın, bu çöpleri ayrıştırmazsak bunları depolayacak yer bulamayacağız. O yüzden Sıfır Atık Projesi ve bu kapsamda çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin bilinçlendirilmesi çok önemli."



Kurum, buradaki ziyaretinin ardından Atiker Konyaspor Kulübü'ne geçti. Kulüp yönetimiyle bir süre görüşen Kurum, Atiker Konyaspor'un şehir ve ülke için önemli bir değer olduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni gezen Kurum, yetkililerden merkezdeki faaliyetler hakkında bilgi aldı, tesisi inceledi.