Öğrenciler Mehmetçik için kermes düzenledi

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e desteğini göstermek için kermes düzenledi.

Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından Mehmetçik için düzenlenen kermesin açılışı Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, Garnizon Komutanı Astsubay Başçavuş Hanifi Ok, AK Parti Derinkuyu İlçe Başkanı Bülent Aksoy ve Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak tarafından yapıldı.

Okul Müdürü Gökhan Boyraz, kermeste yöresel ev yemekleri, gıdalar, el işleri ve çeşitli ürünlerin satışa sunulduğunu belirterek, elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfına yatırılacağını belirtti.

Bu kermesle Zeytin Dalı Harekatına katılan kahraman askerlere buradan selam göndermek istediklerini ifade eden Boyraz, "Halkımız askerlerimize destek olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizlere destek olan ilçe protokolü ve halkımıza teşekkür ederim." dedi.