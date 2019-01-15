Öğrenciler kuşlar için yuva yaptı

YOZGAT (AA) - Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuşlar için yuva yerleştirdi.

Okul Müdürü Ömer Kahramanoğlu, öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında doğa ve hayvan sevgisine dikkati çekmek amacıyla okul bahçesinde bulunan ağaçlara 5 küçük 5 de büyük olmak üzere 10 yuva koyduklarını belirtti.

Yuvaları Sorgun Belediye itfaiyesinin yardımıyla ağaçlara yerleştirildiğini anlatan Kahramanoğlu, "Kış mevsiminde kuşlar karınlarını doyurmakta çok güçlük çekiyorlar. Öğrencilerimiz koydukları kuş yuvalarına günlük yem de bırakacaklar. Bu çalışma hem paylaşmayı hem kuşlara yardım etmeyi öğreten bir etkinlik oldu. Etkinliğimiz çocuklarımızın gelecek hayatında tabiata, canlılara ve hayvanlara bakış açısını da değiştirecektir." dedi.

