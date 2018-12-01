Öğrenciler küresel sorunları tartışıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü (DiploMUN) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Model Birleşmiş Milletler" toplantısına katılan 250 öğrenci, küresel sorunları tartışıyor.

ESOGÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi'nden ve Gelişim Lisesi, Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Fatih Final Okulları, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden 250 öğrenci, BM'nin 4 komitesinin canlandırıldığı etkinlikte, çeşitli sorunları ele alıyor.

BM Nüfus Fonu Komitesi'nde "Gençliğin Kalkınmaya Entegrasyonu"nu, BM Kadın Komitesi'nde "İş Hayatındaki

Eşitsizlikler"i, Fütüristik BM Güvenlik Konseyi Komitesi'nde "İklim Değişikliği 2050" konusunu ve BM Tarih Komitesi'nde "1979-1989 Afganistan'daki Sovyet İşgali"ni ele alan öğrenciler, etkinlikle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Etkinliğe katılan ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Serenay Tüfekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte diplomasiyi ve diplomasi dilini kullanmayı öğrendiklerini belirterek, farklı ülkelerin politikaları hakkından fikir sahibi olduklarını kaydetti.

Gündelik hayatta kullanılabilecek stratejileri de etkinlikle kazandığını anlatan Tüfekçioğlu, "Toplantı İngilizce gerçekleştiği için yabancı dilin gelişiminde önemli rol oynuyor. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızla kültürlerimizi paylaşıyoruz." dedi.

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yemenli Nina Ahmed ise toplantıdaki komitelerde fikirlerini rahatlıkla paylaşabildiklerine değinerek, söz konus etkinlikte birçok kültürü yakında tanıdıklarının altını çizdi.

ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ganalı Saawie Pius da dünyayı değiştirilen kararların büyük düşünceler sonucu alındığını bildirdi.

Söz konusu etkinliğe ilk kez ESOGÜ'de katıldığını belirten Pius, "Bu toplantıya katıldığım için çok memnunum. Komitede 2050 yılındaki iklim değişikliği üzerine tartışıyoruz. Ufkumuzu açan bir etkinlik. Geleceğimiz için çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.



