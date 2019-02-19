YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Kadılı Köyü Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okulda başlatılan "Her iyilik bir sadakadır" projesiyle daha çok iyilik yapmak için birbirleriyle yarışıyor.

Kadılı Köyü Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu'nda, iyiliği yaymak, kötülükleri azaltmak ve iyi bir toplum oluşturmak amacıyla başlatılan "Her iyilik bir sadakadır" projesi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

İyilik yapmak için birbirleriyle yarışan öğrenciler, boşa yanan lambaları söndürüyor, çevreyi temiz tutmak için çöp topluyor, yaban hayvanları için yiyecek bırakıp, ağaç ve çim suluyor.

Öğrenciler, günlük yaptıkları iyilikleri öğretmenlerine bildirip, iyilik defterine yazdırıyor.

Kadılı Cumhuriyet İmam Hatip Kurumu Müdürü Emrah Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyilik projesiyle öğrencileri iyiliğe teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocuk yaşta iyilik yapma alışkanlığı elde etmenin çok önemli olduğu, öğrencilere bu alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Açıkgöz, "Peygamberimizin 'Her iyilik bir sadakadır' hadisi şerifini rehber edindik. Bu projede öğrencilerimiz gün içinde yıl boyunca yaptıkları farklı iyilikler karşılığında yıldız panosunda bir yıldıza sahip olmakta sahip oldukları bu yıldızlar sonunda belirlenen 100 yıldıza ulaşan öğrencilerimizi iftihar belgesi ve gezi ile ödüllendireceğiz." dedi.

Öğrencilerden Muhammed Saadet Işıksoy da projenin bütün okullara yayılması gerektiğini belirterek, "Proje aralarında ödüllerimiz oluyor. İyilikler yaparak arkadaşlarımıza ve çevremize örnek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.