Öğrenciler huzurevini ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, İsmail Hakkı Toprak Huzurevini ziyaret etti.

Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun müdür yardımcısı Fahrettin Yılmaz, öğretmenler Hidayet Budak ve Aynur Ertaş nezaretinde İsmail Hakkı Toprak Huzurevini ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle sohbet edip onlara getirdikleri hediyelik eşyaları verdi.

Okul Müdür Yardımcısı Fahrettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, bir gün herkesin yaşlanacağını belirterek. "Öğrencilerimiz ile birlikte huzurevini ziyaret etmek istedik. Çok mutlu olduk. Yaşlılarımızın hepsinin ayrı bir dünyası, ayrı bir hikayesi var. Tüm yaşlılarımıza sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz." dedi.