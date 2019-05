"Odasına her girdiğimde, Emremi görmüş gibi oluyorum"

- Mardin'de 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Emre Tunca'nın ailesi, oğullarının hatırasını odasında yaşatıyor - Baba Bahtiyar Tunca: "Odasına her gün gelip bakıyorum, onunla konuşuyorum. Odasına her girdiğimde Emremi görmüş gibi oluyorum" - Anne Saniye Tunca: "Her gün bu odayı görmeden yapamıyoruz. Her odaya girdiğimde, oğlumu yaşıyormuş gibi hissediyorum"