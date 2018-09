Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Tanrıdağ: Alzaymır yakın dönem unutkanlıklarıyla başlar

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, "Her bunama alzaymır değildir ama her alzaymır bir bunamadır. Dolayısıyla her bunama alzaymıra dönüşmez. Alzaymır bunaması yakın dönem unutkanlıklarıyla başlar." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Tanrıdağ, "21 Eylül Dünya Alzaymır Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bunamanın, inme, parkinson, kafa travmasına bağlı bunama, psikiyatrik bunama, virütik bunama gibi çeşitli nedenlerle oluşabileceğini belirterek, bu bunama türlerinin alzaymır bunamasına benzemediğini aktardı.

Alzaymır hastalığının da bunamaya sebebiyet verdiğini anlatan Tanrıdağ, bu durumun unutkanlık bunaması şeklinde ortaya çıktığını belirterek, "Her bunama alzaymır değildir ama her alzaymır bir bunamadır. Dolayısıyla her bunama alzaymıra dönüşmez. Alzaymır bunaması yakın dönem unutkanlıklarıyla başlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tanrıdağ, alzaymır hastalığında en önemli kavramın erken teşhis olduğunu ve beyin check-up'ıyla bunun sağlanabileceğini vurguladı.

Tanrıdağ, "Alzaymır hastalığı şu an için önlenebilen bir hastalık olmasa da erken tanı sayesinde hastalığın hızı ve kapsamı kontrol altına alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"65 yaşından itibaren yılda 1 kez check-up yapılmalı"

Ailesinde alzaymır hastalığı olmayan kişilerde hastalığın 65 yaşından sonra görülmeye başladığını açıklayan Tanrıdağ, şöyle devam etti:

"Beyin check-up'ı 65 yaşından itibaren yılda 1 kez yapılmalı. Hastalık tanısı almış kişilerde beyin check-up'ı düzenli aralıklarla 6 ayda bir yapılarak hastalığın ilerleme hızı ve ilaçların etkisi ölçülmeli. Alzaymırdan korkmanın bir yararı yoktur. Hastalığın tanı konulmadan ilerlemesinden korkmak gerekir. Erken tanı alzaymır için her şeydir. Çünkü erken tanı sonucunda önleyici ilaçlar kullanılması hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Araştırmalar, bunama yaşayan insanların 2050 yılında 3 kat artacağını gösteriyor. Bu çalışmalarda gündeme gelen varsayımlar çeşitli etkenlerin eşliğinde gerçek olacakmış gibi duruyor. Bu etkenleri, dünya nüfusunun çoğalması, ortalama yaşam süresinin artması, farkındalığın ve tanı yöntemlerinin gelişiyor olması şeklinde özetleyebiliriz."