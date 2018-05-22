Niğde'ye 71 milyon liralık yatırım

NİĞDE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Niğde'de 71 milyon liralık yatırım bedelli 3 tesisin temelini atacak ve açılışını gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Eroğlu, Niğde'de 71 milyon bedelle DSİ tarafından inşa edilecek Ulukışla İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi ile bir ağaçlandırma ve ormancılık projesini içeren çalışmaların da temelini atacak. Ayrıca törende kent merkezi Taşkın Koruma Tesisi'nin de açılışı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, törende 5 aileye gelir getirici tür, 5 aileye de ORKÖY sertifikası verecek olan Bakan Eroğlu, ceviz, badem, ıhlamur, karaçam ve sarıçam fidanı türlerinden oluşan toplam 2 bin 500 fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtacak.

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle Ulukışla ilçesinin 2050'ye kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak, il merkezinde 3 mahalle taşkın zararlarından korunacak.



Bugün gece 01.00'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Bakan Eroğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek sahur yapacak.

