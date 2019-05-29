Niğde'deki silahlı kavga

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli daha gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Bayat köyünde iki aile arasındaki kavgaya ilişkin soruşturması geniş çaplı devam ediyor.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Olay
Dün, Bayat köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçirilmiş, 16 kişi gözaltına alınmıştı.