Niğde'de yeni hal açılıyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından yapılan, Yaş Sebze ve Meyve Hali 6 Eylül Perşembe günü hizmete girecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eski terminal arkasındaki eski hal kompleksi, yeni, modern, geniş ve hal esnafının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanarak Hıdırlık mevkisine taşındı.

6 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da hizmete girecek hal kompleksi, 57 bin metrekare arazi üzerinde, 8 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Sosyal tesis, idari bina, 8 bloktan oluşan ve modern yapıda inşa edilen komplekste her biri 153 metrekareden oluşan 48 iş yeri bulunuyor. İş yerlerinin içinde dinlenme odaları, lavabo, duş ve yazıhaneler yer alıyor. Ayrıca, araç parkı konusunda sorun yaşanmaması için de 76 araçlık açık otopark bulunuyor.

Belediye Başkanı Rifat Özkan, perşembe günü saat 09.30'da belediye önünden ücretsiz 4 otobüs kalkacağını belirtti.

Hal kompleksinin Niğde'ye hayırlı olmasını dileyen Özkan, "Hal sektörü esnafımıza büyük katkılar sunacak yeni kompleksimiz açılıyor. Ülkemizin en modern hal tesislerinden biri ortaya çıkıyor. İnşallah hal ile sadece şehrimize değil, tüm bölgeye hizmet sunacağız." ifadelerini kullandı.