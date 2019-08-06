Niğde'de yanan ambulans kullanılmaz hale geldi

NİĞDE (AA) - Niğde'de hasta sevk eden İl Sağlık Müdürlüğüne ait bir ambulans, yanarak kullanılmaz hale geldi.Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'ndeki bir hastayı alarak Niğde'ye seyreden İl Sağlık Müdürlüğüne ait Celil E....