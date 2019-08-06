Niğde'de yanan ambulans kullanılmaz hale geldi

NİĞDE (AA) - Niğde'de hasta sevk eden İl Sağlık Müdürlüğüne ait bir ambulans, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'ndeki bir hastayı alarak Niğde'ye seyreden İl Sağlık Müdürlüğüne ait Celil E. idaresindeki 51 AC 973 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir sebeple arka kısımdan yanmaya başladı.
Celil E'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Konaklı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen ambulans, kullanılmaz hale geldi.
Yangının oksijen tüpünün düşerek patladığından kaynaklandığını ileri sürüldü.