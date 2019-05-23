Niğde'de trenin çarptığı kadın öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Yaralanan Dal, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Dal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
NİĞDE (AA) - Niğde'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Sokağı'nda raylardan geçmeye çalışan Meryem Dal'a (45) yük treni çarptı.Yaralanan Dal, ambulansla...
NİĞDE (AA) - Niğde'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Yaralanan Dal, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Dal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.