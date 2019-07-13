NİĞDE (AA) - Niğde'de sıfır atık projesi etkinliği kapsamında cadde stantlar açıldı.

Niğde Valiliği koordinesinde Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde yürütülen projede, 21.00-24.00 saatlerinde trafiğe kapatılan Dr. Sami Yağız Caddesi'nde bilgilendirici stantlar açıldı.

Projenin önemine, geri dönüşüm ve çevre duyarlılığına dikkat çekilen programda öğrenciler doğa temalı pankartlarla Valiliğe kadar yürüdü.

Çoçuklara protokol tarafından çevre temalı madalya dağıtılırken öğrenciler dans gösterisinde bulundu.



Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ve vatandaşlar katıldı.

