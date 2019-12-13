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Niğde'de midibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de servis midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.Z.T. idaresindeki 51 KM 444 plakalı Bor Belediyesine ait servis midibüsü, Niğde-Bor kara yolu 500 Evler Mahallesi mevkisinde, okula gitmek için servis...

Genel 13.12.2019, 10:31
Niğde'de midibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü
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NİĞDE (AA) - Niğde'de servis midibüsünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Z.T. idaresindeki 51 KM 444 plakalı Bor Belediyesine ait servis midibüsü, Niğde-Bor kara yolu 500 Evler Mahallesi mevkisinde, okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp'e (16) çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, midibüsün altında kalan Demiralp'in, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Demiralp'in, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Sürücü Z.T, gözaltına alındı.

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