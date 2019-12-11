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Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi

NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sazlıca beldesinde evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından S.Y. (29), İ.S.Y. (11) ve G.Y. (5) zehirlendi.Ambulansla Niğde...

Genel 11.12.2019, 14:58
Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
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NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sazlıca beldesinde evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından S.Y. (29), İ.S.Y. (11) ve G.Y. (5) zehirlendi.

Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#Karbonmonoksit Zehirlenmesi #Niğde
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