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Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmesi
NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sazlıca beldesinde evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından S.Y. (29), İ.S.Y. (11) ve G.Y. (5) zehirlendi.Ambulansla Niğde...
Genel 11.12.2019, 14:58
NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 3 kişi etkilendi.
Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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