Niğde'de iş yerinde başlayıp apartmana yayılan yangın söndürüldü

NİĞDE (AA) - Niğde bir iş yerinde çıkan ve apartmana sıçrayan yangın söndürüldü.İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın altındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede...