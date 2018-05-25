NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü 41 noktada 162 polisin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem seçim sürecinin hem de ramazan ayının huzur ve güven içerinde geçmesi kent genelindeki sokak ve parklarda çalışmalara devam devam ediyor.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte hem seçim sürecinin hem de ramazan ayının huzur ve güven içerinde geçmesi, vatandaşların ramazanı güzel bir ortamda güvenli geçirmeleri için belirli noktalarda uygula yaptıklarını söyledi.

Bu tür uygulamaların Türkiye genelinde yapıldığını belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün sizlerle birlikte Huzurlu Sokaklar uygulamasının ilkini gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız suç işlemeye meyilli şahısların herhangi bir suça teşebbüs etmelerini önlemek böylece vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını ve sokakta huzurlu bir şekilde gezmelerini sağlamaktır. Bunun yanında camilerimizde tren garında okul çevrelerinde, park ve bahçelerde halkımızın yoğun olduğu bölgelerde huzurlu bir şekilde gezmelerini sağlamak amacı ile bu uygulamaları yapıyoruz."