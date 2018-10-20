Niğde'de huzur uygulaması yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Huzur 51 Niğde 11" adlı asayiş uygulaması yapıldı.Bor ilçesinde, umuma açık yerler, metruk yerler, park ve bahçeler denetlendi. Sabit nokta yol kenarlarında...