Niğde'de huzur uygulaması yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Huzur 51 Niğde 11" adlı asayiş uygulaması yapıldı.
Bor ilçesinde, umuma açık yerler, metruk yerler, park ve bahçeler denetlendi. Sabit nokta yol kenarlarında polis ekiplerince araba kontrolleri yapıldı, şüphelilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulandı.
Uygulamada, 322 şahsın GBT'sine bakıldı, 115 araç sorgulandı, 2 sürücüye 813 lira para cezası uygulandı.
Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan uygulamada, sürücülerin trafik kurallarına büyük ölçüde riayet ettiği görüldü.