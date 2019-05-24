Niğde'de firari FETÖ zanlısı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı."Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında...

Niğde'de firari FETÖ zanlısı yakalandı
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NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "aranan şahıslar uygulaması"nda yakalandı.

Meslekten ihraç edilen doktor A.S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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