Niğde'de firari FETÖ zanlısı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Meslekten ihraç edilen doktor A.S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı."Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında...
NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Meslekten ihraç edilen doktor A.S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.