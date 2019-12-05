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Niğde’de demir yoluna üst geçit yapılacak
NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Ditaş Kavşağı'ndaki demir yoluna üst geçit yapılacağını belirtti. Ergun, yaptığı yazılı açıklamada, “Niğde için büyük önem arz eden, birçok kazanın yaşandığı ve Niğde’nin...
Genel 05.12.2019, 16:10
NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Ditaş Kavşağı'ndaki demir yoluna üst geçit yapılacağını belirtti.
Ergun, İl Özel İdaresi önüne yapılacak üst geçidin ihalesinin de yakın zamanda gerçekleştirileceğini kaydetti.
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