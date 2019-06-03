Niğde'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

NİĞDE (AA) - Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.

Niğde Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şehitlerin için okunan mevlid-i şerif ve dua programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı.

Yapılan duaların ardından, Vali Şimşek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bırakıp, dua etti.