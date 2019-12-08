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Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı
NİĞDE (AA) - Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağçaşar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı....
Genel 08.12.2019, 22:48
NİĞDE (AA) - Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağçaşar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Z.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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