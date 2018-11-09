Niğde'de 3 hastaya kalp pili takıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp rahatsızlığı olan 3 hastaya kalp pili takıldı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yakup Çetinkaya, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, kardiyoloji servisinde doğuştan kalp kalınlaşma hastalığı bulunan bir hasta ile yaşlılığa bağlı kalp hastası 2 kişiye kalp yetmezliğine bağlı ritm bozukluklarında ve ani ölümlerin önlenmesinin giderilmesinde kullanılan kalp pili taktıklarını söyledi.

Hastanede iki farklı kalp hastasına kalıcı kalp pili cihazının başarıyla uygulandığını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Hastalarda ani ölümleri kalp pili ile engellemeye çalışıyoruz. Bizim normal kalbimizin kalınlığı sektum dediğimiz 2 ya da 3 ml arasındaki kalınlık 1,5 santimetre iken Erkan Bey'inki ise 5 santimetreye yakın. Bu hastalarda ani ölümler meydana geliyor. Diğer bir hastamız Yaşar Bey eski kalp hastasıdır. Kalbi zayıflamış bir hasta. Bu hastamızda da ani ölümü engellemek için kalp pili taktık. Bizim bu taktığımız cihazlar içeride duran kalpleri elektro şokla tekrar çalıştırmaya yarar. Bu son teknoloji bir ürün. Hayat kurtardığı ispatlanmış bir cihazdır. Şu anda kalp pili takılan hastalarımızın sağlık durumları iyi. Bu hastaların her hangi bir konfor bozukluğu veya görüntü bozukluğu olmuyor. Hastalarımızın dikişleri alındığında hastalarımız normal hayatlarına devam ede bileceklerdir. İki hastamız da yarın taburcu edilecektir."

Yaşlılığa bağlı kalp hastalığı nedeniyle kalp pili takılan 71 yaşındaki Yaşar Başaran ise, eskiye göre daha iyi olduğunu ifade ederek, "Doktorumuz sağ olsun. Şu an için bir rahatsızlığım yok. Ameliyat olmadan önce yürüyemiyordum. Yolda yürürken dinlene dinlene gidebiliyordum. Ameliyat oldum ve kalbime pil takıldı. Şu an çok iyiyim." diye konuştu.